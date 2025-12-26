秋田地方気象台は午前6時11分、暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報を発表しました。沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる所がある見込みです。26日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、秋田県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。［気象概況］低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。日本付近は強い冬型の気圧配置となってお