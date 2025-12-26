小松菜＆お肉があればOK 小松菜が主役で、肉のうまみをプラスしたメインおかずのレシピをご紹介。さまざまな味付けで飽きないから、何度でも楽しめます。野菜不足の解消に役立つおかずですよ。 小松菜を豚肉でくるくるさっとできちゃう、中華あんかけ丼とろみだれで鶏むねもしっとりこってり味噌マヨがご飯に合う味付けで何度も楽しめる シャキシャキ食感がおいしい小松菜をお肉と組み合わせると、栄養バランスのとれた主菜が完