東京・巣鴨の商店街を行き交う人たち＝11月、東京都豊島区総務省が26日発表した生鮮食品を除く東京都区部の消費者物価指数の2025年平均（12月中旬速報値、20年＝100）は、前年比2.7％上昇の110.1だった。原材料費高騰などによる物価上昇が続き、消費者の負担感が増している。東京都区部の25年12月の指数は前年同月比2.3％上昇の111.1だった。伸び率は11月の2.8％から0.5ポイント縮小した。東京都区部の指数は全国の物価動向