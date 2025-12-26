今月の東京23区の消費者物価指数は速報値で2.3%上昇しました。コメ類を中心とした食料費の上昇などの影響で、依然として高い伸び率です。東京23区の12月中旬時点の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が111.1となり、去年の同じ月と比べて2.3%上昇しました。上昇幅は前の月より0.5ポイント減少し、6か月連続で2%台です。コメ類が34.7%上昇したほか、▼コーヒー豆が60.6%、▼チョコレートが25.1%、▼ヨーグルト