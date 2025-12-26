２６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１１９円高の５万０５２７円と続伸で始まった。 前日の欧米の主要市場はクリスマスで休場だった。手掛かり材料難のなか、東京市場は買い先行でスタートした。また、為替は１ドル＝１５６円１０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS