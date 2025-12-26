オレイン酸とは？メディカルドック管理栄養士がオレイン酸の効果などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「オレイン酸」の効果や多く含む食品はご存知ですか？不足すると現れる症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：近藤 志保（管理栄養士） 管理栄養士として、保育園やこども園、児童福祉施設で子どもたちの健康をサポートしてきました。栄養