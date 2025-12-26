子宮がん検診を受けたあと、結果の見方がよく分からず、不安になったことはありませんか？ 結果にはいくつかのパターンがありますが、それぞれの意味を正しく理解することが大切です。そこで子宮がん検診についてショコラウィメンズクリニックの木崎先生に解説してもらいました。 監修医師：木崎 尚子（ショコラウィメンズクリニック） 東京女子医科大学卒業。川崎市立井田病院・川崎病院で初期研修。東京女子医科大学病