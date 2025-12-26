オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年12月26日（金）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 102 - 117 サンアントニオ・スパーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ