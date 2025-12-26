CNNフロリダ州ウェストパームビーチ（CNN）米国のトランプ大統領は25日、ナイジェリア国内で過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）のテロリストに対する致命的な攻撃を命じたと発表した。トランプ氏はかねて、ISISが同国でキリスト教徒を迫害していると非難していた。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルで「今夜、最高司令官としての私の指示の下、米国はナイジェリア北西部にいるISISテロリストの屑（くず）に