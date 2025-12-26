〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第65話が26日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、月照寺での帰り、トキ（〓石あかり）は銀二郎（寛一郎）からプロポーズを受ける。松野家みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。一方、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を自宅に招いていた。ヘブンはイ