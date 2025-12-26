ヤマハ発動機は一般社団法人 日本流行色協会(JAFCA)の「オートカラーアウォード2025」でグランプリを獲得した。優れたモビリティのカラーデザインを顕彰する制度で、ヤマハは「YZF-R3/YZF-R25」の「マットパールホワイト」で栄冠に輝いた。JAFCAは12月12日〜13日、 東京国際交流館プラザ平成(東京・江東区)で「オートカラーアウォード2025」を開催。「グランプリ」「準グランプリ」が決定した。写真はグランプリを獲得した「YZF-R3