秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「絶対に外さない万人受け帰省土産」をご紹介します。○廣尾瓢月堂 中目黒店「六瓢息災（むびょうそくさい)3種セット・30個入り」(6,868円)廣尾瓢月堂 中目黒店「六瓢息災（むびょうそくさい)3種セット・30個入り」(6,868円)「無病息災」の願いが込められた、相手への気遣いも感じら