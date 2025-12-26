上皇陛下の心臓手術執刀経験を持ち、日本屈指の心臓血管外科医として知られる天野篤医師(順天堂大学医学部特任教授)が「健康寿命を延ばす」ことを主眼に、血管と心臓の視点から平易に記した1冊『血管と心臓こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』(講談社)。この記事では、本書から一部を抜粋してご紹介します。今回のテーマは『｢チョコレート｣には心臓や血管に対して、保護的な作用があるとみていい』。○心房細動の予防に役立つ