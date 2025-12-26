タレントの長嶋一茂が２６日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を欠席した。司会の羽鳥アナウンサーは「今日は一茂さん、お休みでございます」と理由は説明せずにサラリと伝えた。