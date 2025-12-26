“遠い国”の話のように見えるベネズエラ情勢。だが、同国には戦前に移住した日本人コミュニティーがあり、少ないが主力企業の駐在員が働いている。今後も圧力が続けば、原油価格や日本企業の進出戦略、さらに日系移住者の生活にも影響を及ぼす可能性がある。アメリカのトランプ政権が、南米ベネズエラへの圧力を強めている。軍事行動も辞さない構えだ。今年3月にはギャング組織のメンバーとされるベネズエラ人200人以上を、中