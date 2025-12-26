政権発足から2か月で70％を超える高い支持率を維持している高市政権。外国人を巡る問題については、小野田紀美担当大臣を司令塔に、土地取得の規制や在留資格の厳格化など、制度面での見直しが進められている。一方で、在留外国人の数は昨年だけで36万人増加（流入超過）し、今年も上半期の実績から同程度の増加が見込まれている。このペースが続けば、在留外国人が1000万人を超えるのは約16年後となる計算だ。人口減少が続く日本