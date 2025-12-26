クリスマスの夜、煌びやかな“赤”が大勝利を導いた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がトップを獲得。チームは今期4度目となる同日2連勝を達成し、順位を3位へと押し上げた。【映像】醍醐、オーラスであまりにも劇的な逆転トップ第1試合は、竹内元太（最高位戦）が南場の親番で2局連続の親跳満ツモを決めてトップ。勢いそのままに臨んだこの試合は、東家からTEAM雷