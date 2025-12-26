アイドル界の異端児が新たな作品で世間を騒がせそうだ。歌い手・Adoがプロデュースする4人組アイドルグループのファントムシータが、12月21日に初写真集「怪忌蝶寫眞集Maze EP.0」の発売記念イベントを開催した。初写真集について、もなは「初めて聞いたときは電子版かなと思ったんですが、紙で発売できることをとても嬉しく思います。ファントムシータの魅力が詰まった作品になりました」と自信をのぞかせる。百花も「見る方によ