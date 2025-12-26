ローマ・カトリック教会の教皇レオ14世は25日、就任後初となる、クリスマスメッセージで、「対話と平和のためにそれぞれの役割を果たそう」と呼びかけました。【映像】教皇レオ14世のメッセージローマ教皇レオ14世「レバノン、パレスチナ、イスラエル、そしてシリアへの正義と平和、安定を神に願い求めましょう」ローマ・カトリック教会のレオ14世は25日、バチカンのサンピエトロ大聖堂で、就任後初めてのクリスマスメッセー