【北京共同】北朝鮮メディアは26日、金正恩朝鮮労働党総書記の秘書役を務めてきたキム・チャンソン国務委員会部長が死去し、金氏が25日に哀悼の意を示して献花したと報じた。死因などの詳細は不明。キム氏は米朝首脳会談や韓国との南北首脳会談で式典や警護などの実務を担当してきた。