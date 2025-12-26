危険運転致死傷の適用要件の見直しを検討してきた法制審議会（法相の諮問機関）の部会は２５日、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準を新設するとした要綱案をまとめた。最高速度６０キロの一般道では時速１１０キロ超で死傷事故を起こせば、一律に危険運転を適用する。法務省は要綱案に基づき、来年の通常国会に自動車運転死傷行為処罰法改正案を提出する。この日は要綱案に対する採決が行われ、１１人の委員が賛成、