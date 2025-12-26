厚生労働省が26日発表した11月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月と同じ1.18倍だった。総務省が同日発表した完全失業率（同）は、前月と同じ2.6％だった。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。有効求人数は前月比0.4％減、有効求職者数は0.3％減だった。