75歳の司慎一郎監督による長編映画監督デビュー作『枯れ木に銃弾』が、2026年2月20日より東京・シモキタ - エキマエ - シネマK2ほか全国で順次公開されることが決定した。【画像】自転車の二人乗りも、銃を所持していることも違反ですが司監督は、かつて映画監督を志しながらも家庭の事情で夢を断念し、一般企業に就職。その後、数々の試練を乗り越え経営者として成功を収め、人生の終盤に差し掛かった今、「本当にやり残した