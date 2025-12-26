２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の関係が一歩前進。「あさイチ」朝ドラ受けでは鈴木奈穂子アナウンサーが涙をぬぐった。この日の「ばけばけ」では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）がヘブンに「あの子はただの女中なの？」と聞き、ヘブンは「怪談を聞かせてもらっているだけ」と必死の返答。イライザは「私ともっと温かい所へ行