K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）と女優・川口葵（27）夫妻が26日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。クリスマスに連れてこられたまさかの場所を明かした。夫婦のインスタグラムで「クリスマスだし買い物行こって連れてこられたの“ゴールドジム”だった笑」と明かした。ハッシュタグでは「#タンパク質取った方がいいよって」「#プロテインのプレゼント」「#