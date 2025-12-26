香港で起きた高層マンション火災からきょうで1か月です。【映像】激しく炎があがる高層マンション（実際の映像）死者は161人にのぼり、原因究明のための独立委員会が調査を開始しました。火災は先月26日、香港の修繕工事中のマンションで発生し、火はおよそ40時間にわたって燃え続けました。香港当局の調査で、工事のため外壁に設置されていた保護ネットの一部が、防火基準を満たしていなかったことがわかっています。今