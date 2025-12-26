【WWE】RAW（12月22日・日本時間23日／ミシガン・グランドラピッズ）【映像】なぜレフェリーと…謎の"幻惑"行動日本人女子レスラーが、「痛いよ、痛い」と唐突なアピール。レフェリーの注意を引きつけて仲間の介入を呼び込む「ズルい」を通り越して狡猾すぎる手口に、識者も思わず「息ぴったり」と称賛するも、「なんでレフェリーと握手した？」などの声も寄せられた。アスカ対リア・リプリーが対戦。年明けの女子タッグ戦の前