「没入感」を打ち出して東京のお台場に誕生したテーマパークが、開業から2年で閉鎖することになりました。「再生請負人」が手がけていました。【映像】“没入感”を打ち出したテーマパーク屋内型のテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」は、お台場の商業施設「ヴィーナスフォート」の跡地に2024年3月に開業しました。広さはおよそ3万平方メートルで、立ち並ぶアトラクションや飲食店をめぐって物語の世界に入り込んだよ