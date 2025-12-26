自民党の鈴木宗男・参院議員がモスクワに到着しました。ロシア外務省幹部らと面会する予定です。【映像】鈴木宗男議員のコメント鈴木宗男「（高市）総理のお考えや茂木大臣の考えもうかがってきたので関係者には日本の正しい考えを伝えたい」鈴木氏は25日、空港で記者団にこのように述べロシア外務省の幹部などと会ってウクライナ情勢をめぐって意見を交わしたいとの考えを示しました。また、ロシアが侵攻を続けるウクライナ