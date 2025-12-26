ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳと同局系「ラヴィット！」で結婚したことを発表した。田村アナの父は、元厚生労働相で衆院議員の田村憲久氏（自民党）。２度目の厚労相時代（２０２０年年９〜２１年１０月）は新型コロナウイルス対策に追われた。田村アナは２０２２年３月のスポーツ報知のインタビューで大学時代にアナウンサーを目指したことについて、「母親には相談したけれど、父には報告しなかった