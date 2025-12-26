【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、米軍がナイジェリア北西部で「過激派組織『イスラム国』（IS）のテロリストに攻撃を実行した」と交流サイト（SNS）で発表した。同国で活動するIS系の勢力を指すとみられる。