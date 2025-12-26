元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が26日までに自身のインスタグラムを更新。妻・矢沢心（44）と大物歌手のディナーショーを見たことを報告した。自身のインスタグラムで「2度目の鈴木雅之さんのディナーショー」と題してつづり始めた。「歌は上手いしトークも面白い！最高でした」と楽しかった様子を記して、妻・矢沢心と鈴木雅之との3ショットを公開した。最後に「あ！僕らの結婚式でも歌ってもらいました」と明か