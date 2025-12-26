ユヴェントスやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど複数のクラブが、ボーンマスに所属するアルゼンチン代表DFマルコス・セネシに関心を示しているようだ。25日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在28歳のセネシは、2022年8月にフェイエノールトからボーンマスに移籍した。加入1年目の2022−23シーズンからスタメンに定着し、主にセンターバックとしてプレミアリーグでは31試合に出場して2ゴ