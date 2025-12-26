総務省が２６日発表した１２月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・１で、前年同月比２・３％上昇した。上昇幅は前月（２・８％）から０・５ポイント低下し、６か月連続で３％を下回った。