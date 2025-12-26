知的財産強国の建設を加速させるため、中国国家知的財産権局は関係当局と共にこのほど、「知的財産権強国建設発展報告（2025年）」をまとめた。報告によると、中国の特許集約型産業の2023年の付加価値額は16兆8700億元（約371兆1400億円）に達し、GDPに占める割合は前年比0．44ポイント上昇し、13．04％となり、経済成長への寄与は着実に拡大している。光明日報が伝えた。中でも新型設備製造業の規模が最大で、付加価値額は4兆8808