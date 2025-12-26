珠海空港によると、同空港の年間旅客取り扱い人数が12月25日時点で初めて延べ1300万人を突破し、開港以来30年で過去最高を記録しました。通年では旅客取り扱い人数が前年比2％増の延べ1323万人、貨物・郵便取扱量が同15％増の約4万トンに達する見通しです。今年に入り、珠海空港は京津冀（北京・天津・河北）、長江デルタ、成渝（成都・重慶）経済圏への路線網を強化しており、国内の就航地は78都市に拡大し、主要都市のカバー率は