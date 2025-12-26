自律して動く「ジムニーノマド」ベースのマシンスズキは2025年12月3日から東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「2025国際ロボット展」で、四輪駆動車「ジムニー」の派生モデル「ジムニーノマド」のラダーフレームを活用した自律型ロボットプラットフォーム「Blanc Robot」を展示しました。どのようなものなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがジムニーノマドベースの「新型マシン」です！ 画像で見る（30枚