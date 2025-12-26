昨夜（25日）、高松南署の留置施設で、留置中の男性が倒れているのがみつかり、病院に搬送されましたが、きょう（26日）未明、死亡が確認されました。 警察によりますと、きのう高松南署の留置施設に留置されていた50代の男性が、居室内トイレで倒れているのを担当官が発見し、病院に救急搬送しましたが、きょう午前3時20分ごろ、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。 警察は、死因などについて調べています。