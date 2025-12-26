【アンケート】みんなのお年玉の使い道は？まず、お子さまのお年玉の使い道について見てみましょう。 2022年12月26日〜2023年1月11日、全国の小学生・中学生・高校生のお子さまをお持ちの保護者のかたを対象に、お子さまのお年玉の使い道について、Webアンケートを実施した結果がこちらです。（有効回答数789名）使い道で一番割合が大きいのは「貯金」でした。貯金は全体の70％を超えて