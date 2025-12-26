今年で45周年を迎えたパックマンと、来年35周年のソニック。ゲームの世界を超え、映画やアニメ、ファッションアイテムやグッズなど、世界中で愛されてきた日本生まれのキャラクターだ。今回、長年走り続けてきたふたりが、現実世界で対談。ふたりの関係は？ それぞれの魅力や“人生”とは？新作ゲームでコラボレーションするふたりのレアな対談を、一部“通訳”をはさんでお届けする。【貴重写真】通訳介して会話する２人…仲