ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳと同局系「ラヴィット！」で結婚したことを発表した。田村アナはオリコンニュースの「好きな女性アナウンサーランキング」で２年連続１位に選ばれている。２０２２年３月のスポーツ報知のインタビューではアナウンサーを目指すきっかけを明かしていた。上智大文学部新聞学科でメディアジャーナリズムを学んだ。３年生の夏休み、テレビ局でインターンを経験したが「テレビ