東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.77高値183.92安値183.28 184.67ハイブレイク 184.30抵抗2 184.03抵抗1 183.66ピボット 183.39支持1 183.02支持2 182.75ローブレイク ポンド円 終値210.83高値210.89安値210.34 211.58ハイブレイク 211.24抵抗2 211.03抵抗1 210.69ピボット 210.48支持1 210.14支持2 209.93ロ&#1254