東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.35高値9.43安値9.26 9.60ハイブレイク 9.52抵抗2 9.43抵抗1 9.35ピボット 9.26支持1 9.18支持2 9.09ローブレイク シンガポールドル円 終値121.41高値121.59安値121.17 122.03ハイブレイク 121.81抵抗2 121.61抵抗1 121.39ピボット 121.19支持1 120.97支持2 120.77ローブレイ