８時５０分に日本鉱工業生産（速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（速報値）（11月）08:50 予想-2.0%前回1.5%（前月比) 予想-0.3%前回1.6%（前年比)