大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3選手が活躍してのドジャース連覇という嬉しいニュースもあれば、猛暑に熊の出没といった身の危険を感じるニュースや、初の女性総理大臣など政治面でも大きな変化が訪れた2025年もいよいよ年の瀬。毎年恒例となった「孤独のグルメ」や、各局の音楽番組、映画一挙放送など、おすすめの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。 NHK 【総合テレビ】