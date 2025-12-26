■人生初のフルマラソン！藤木直人の挑戦に「旅サラダ」が完全密着 ©ABCテレビ 「朝だ！生です旅サラダ」（毎週土曜あさ8時ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）の2025年最後の放送となる12月27日（土）は、番組MC・藤木直人が挑んだ世界最大級の市民マラソン大会「JALホノルルマラソン2025」への密着企画をお届けする。藤木にとって、今回が人生初となるフルマラソン。期待と不安、ランナー藤木直人としての思いを追