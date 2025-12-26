厚生労働省は２６日午前、１１月の有効求人倍率（季節調整値）は前月から横ばいの１・１８倍だったと発表した。新規求人倍率（同）は前月を０・０２ポイント上回る２・１４倍だった。新規求人数（原数値）は前年同月比１０・４％減となった。産業別では「生活関連サービス業、娯楽業」が１９・９％減、「卸売業、小売業」が１７・２％減、「宿泊業、飲食サービス業」が１４・１％減などだった。