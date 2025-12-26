2025年11月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月から横ばいとなりました。厚生労働省によりますと、ハローワークで仕事を探す人1人あたりにどれだけの求人があるかを示す「有効求人倍率」について、2025年11月は1.18倍で、前の月と変わらず横ばいとなりました。去年の同じ時期と比べて、全ての産業で求人が減少しています。特に生活関連サービス業・娯楽業では、物価高の影響で顧客が減り、人件費を抑えるため求人を出さない企業が増