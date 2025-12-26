有馬記念の公開枠順抽選会中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。出走馬の騎手や調教師が顔を揃える中、人気女性タレントに注目が集まった。抽選会にはスペシャルゲストとして、JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真、三上愛が登場。さらに中継したBSフジの番組ゲストとして、ゆうちゃみも姿を見せた。ゆうちゃみは21日のG1・