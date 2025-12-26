2026年の米国アカデミー賞（R）国際長編映画賞の韓国代表に選出された巨匠パク・チャヌク監督最新作『しあわせな選択』（2026年3月6日公開）より、主人公マンス（イ・ビョンホン）やマンスの妻ミリ（ソン・イェジン）が登場するティザービジュアル＆特報が解禁された。【動画】夫を励ますための妻の言葉が引き金に…『しあわせな選択』特報『オールド・ボーイ』（2004）でカンヌ国際映画祭グランプリ、『別れる決心』（2022）